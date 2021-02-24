2021/02/24 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_جمعة لعب العراق طوال تاريخه دورًا عربياً وقومياً...كان علمانيًا بامتياز...وإنسانيا...



بصرف النظر عن الموقف الأخير له بحرب الكويت، لقد كانت تلك غلطة ارتكبها صدام حسين ودفع النظام ثمنها وانتهي، لكن ذلك لا يلغي اليوم ما كان يقوم به العراق طوال تاريخه العريق من دعم ومناصرة للقضايا العربية وخاصة المتعلقة بمنطقة الخليج العربي التي كانت تستدعي حضوره القوي الدائم في الساحة، ومثلما كان العراق يلعب هذا الدور كان ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (... هل الكاظمي فخ العراق؟! - احمد جمعة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (... هل الكاظمي فخ العراق؟! - احمد جمعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).