2021/02/24 | 12:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

طالب مركز حقوق لدعم حرية التعبير، اليوم الأربعاء (24 شباط 2021)، المدير العام لقناة السومرية، عمار طلال، بالتنازل عن مقاضاة الصحفي، حسين العطية، بعد إقامة دعوى ضده من قبل مدير قناة السومرية، غزوان جاسم.

وذكر المركز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "يرفض الإجراءات التي قامت بها إدارة قناة السومرية الفضائية في الفترة الأخيرة من خلال إجبار العاملين على إمضاء تعهدات خطية للتنازل عن نصف مستحقاتهم المالية مقابل تسليمهم النصف الآخر بعد موجة احتجاج واسعة قام بها العاملون في القناة، ويعد المركز هذا الإجراء مخالفاً لقانون العمل العراقي ذي الرقم 37 لسنة 2015".

وأضاف البيان، أن "مركز حقوق لدعم حرية التعبير، يستنكر جر العاملين في قناة السومرية الفضائية إلى ساحة القضاء من أجل إنهاكهم مالياً ونفسياً والضغط عليهم، وآخرها ما جرى مع الصحفي حسين العطية، الذي عمل سابقاً في القناة بصفة معد برامج، والذي كتب منشوراً عبر الفيسبوك انتقد خلاله سلوك القناة ومديرها غزوان جاسم على خلفية إكراهه وزملائه على الإقرار بتسلم مستحقاتهم المالية".

وأوضح المركز في بيانه، أن "مدير قناة السومرية الفضائية، غزوان جاسم، سجل دعوى قضائية ضد معد البرامج السابق في المحطة حسين العطية على خلفية منشور في الفيسبوك يطالبه فيها بتعويض قدره 100 مليون دينار عراقي والاعتذار في وسائل الإعلام".

وتابع البيان: "وفي الوقت الذي سيوفر مركز حقوق لدعم حرية التعبير فريقاً قانونيا للدفاع عن العطية وزملائه فإنه يطالب السيد رئيس مجلس إدارة قناة السومرية عمار طلال بالتنازل عن الدعوى المقامة ضد الصحفي حسين العطية، كون القناة عرفت بأنها تحترم وجهات النظر المختلفة وأسست لعملية النقد عبر وسائل الإعلام، ولأن هذه الدعوى ستكون نقطة إلى الخلف في أداء القناة فيما يخص حرية التعبير وتؤسس لمرحلة جديدة تخص ترهيب الصحافيين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (’’حقوق’’ يطالب عمار طلال بالتنازل عن مقاضاة الصحفي حسين العطية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (’’حقوق’’ يطالب عمار طلال بالتنازل عن مقاضاة الصحفي حسين العطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).