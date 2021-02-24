2021/02/24 | 12:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

توقع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، الأربعاء (24 شباط 2021)، انتهاء جائجة كورونا بداية العام المقبل.

وقال مدير المكتب، هانز كلوج، في تصريحات صحفية، نقلتها وسائل إعلام دنماركية: "انتهى السيناريو الأسوأ، بتنا نعرف المزيد عن الفيروس مقارنة بعام 2020، عندما بدأ حينها في الانتشار".

وأكد كلوج أن "الفيروس لن يختفي، ولكن بحلول العام المقبل لن تكون هناك حاجة إلى قيود".

وأشار كلوج إلى أن "هذا مجرد توقع، لأنه حتى الآن لا يمكن لأحد أن يؤكد بدقة كيف يمكن أن يتطور الوضع الوبائي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية تتوقع موعداً تنتهي فيه جائحة كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية تتوقع موعداً تنتهي فيه جائحة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).