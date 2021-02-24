البصرة تتكبد”خسائر فادحة” بعد انتعاش محصول الطماطم: المحاصيل الداخلة بالتهريب سببت الضرر

2021/02/24 | 12:41 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أفاد عضو اتحاد الجمعيات الفلاحية في البصرة، عبد الحسن كاظم، اليوم الأربعاء، بإلحاق خسائر فادحة في محصول الطماطم المحلي جراء دخول البضاعة المهربة إلى المحافظة، وهو ما تسبب بمأساة لإحدى العائلات.

وقال كاظم، في تصريحات صحافية رصدتها “يس عراق”: إن “البصرة تنتج حاليا 150 ألف طن من محصول الطماطم شهرياً”، مبيناً أن “قرابة 75 الف طن تذهب أدراج الرياح كخسائر ولا يتم الاستفادة منها نتيجة دخول الطماطم المهربة إلى الأسواق المحلية”.

وأضاف أن “هذه الخسائر المتوالية دفعت فلاحاً يوم أمس الثلاثاء إلى الدخول بجدال مع أحد أبنائه نتيجة بيعه محصول الطماطم بمبالغ زهيدة”.

وأردف كاظم بالقول، إن “الجدال انتهى باقدام الابن، وهو في العشرينيات من العمر، على الانتحار بإطلاق النار على نفسه من مسدس في منطقة جبل سنام في ناحية سفوان الحدودية”.

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