المنافذ الحدودية: هدفان وراء قرار السماح بدخول العجلات المتضررة

2021/02/24 | 12:44 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن مدير عام هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، اليوم الأربعاء، أن قرار السماح بدخول العجلات المتضررة دخل حيز التنفيذ، مبيناً أن القرار يهدف لدعم الطبقة الصناعية وتشغيل الايدي العاملة.وقال الوائلي في تصريح صحفي، إن “قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2021، والذي ورد في الفقرة (1) منه السماح بدخول العجلات المتضررة الى البلد، تم تعميمه بموجب كتاب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ودخل حيز التنفيذ، وأصبح ملزم التطبيق على الدوائر ذات العلاقة كافة منها المرور والجمارك والمنافذ وغيرها”.واضاف ان “هذا القرار جاء بناءً على طلبات متكررة ومطالبات حثيثة من قبل هيئة المنافذ الحدودية الى الأمانة العامة لمجلس […]

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