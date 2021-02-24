الزراعة ترفع الحظر عن استيراد الرقي والبطيخ

2021/02/24 | 12:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة الزراعة، الاربعاء، رفع الحظر عن الرقي والبطيخ والسماح باستيراده بسبب تزايد الحاجة المحلية .

وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "استناداً للصلاحيات المخولة لوزير الزراعة بفتح ومنع الاستيراد حصلت الموافقة على السماح باستيراد محصولي (الرقي والبطيخ) ومن المنافذ الحدودية كافة".

وأوضح أن "القرار جاء نتيجة لشح إنتاج المحصولين محلياً ما يتطلب حماية المستهلك اليومي ولمنع زيادة أسعارها"، مؤكداً أن "الوزارة مستمرة بمنع استيراد 23 منتجاً زراعياً نباتياً وحيوانياً وضمن الروزنامة الزراعية".

وتابع النايف أن "سياسة الوزارة هي حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب آخر ومن خلال تطبيق الروزنامة الزراعية، فضلاً عن البيانات الواردة من مديريات الزراعة التي تبيّن مدى وفرة أو شح المنتج الزراعي المحلي".

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