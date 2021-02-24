ضبط عقود مخالفة لاسعار الشراء في مستشفى الولادة في ميسان

2021/02/24 | 12:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة ضبط اوليات عقد تشغيل معمل اوكسجين مستشفى ميسان للولادة.

وقالت الهيأة في بيان ان دائرة التحقيقات ومن خلال فرقها ضبطت اصل العقد مع الأوليات كافة فضلا عن الأوامر الإدارية الخاصة به وتم احالتها الى القضاء ..وكانت هيئة النزاهة أعلنت عن تنفيذ عمليتي ضبط لحالات مغالاة ومخالفات في أسعار شراء أجهزة ومستلزمات طبية في ميسان بعضها خاص بقسطرة الدماغ مبينة ان قسما منها انتهت صلاحيتها ولم تستخدم على الرغم من أسعار شرائها المرتفعة.

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