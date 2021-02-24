2021/02/24 | 12:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علن حاكم مدينة مهران الإيرانية عن حظر حركة المسافرين من معبر مهران الحدودي الى خارجه اعتباراً من اليوم الاربعاء وحتى إشعار آخر منعا لتفشي فيروس كورونا المتحور

وأضاف في حديث لوكالة الانباء الايرانية الرسمية انه نظرا الى التهديدات الصحية وانتشار السلالة البريطانية المتحورة الجديدة من فيروس كورونا في العراق سيتم اغلاق معبر مهران الحدودي أمام المسافرين القادمين والمغادرين حتى إشعار آخر وقال واوضح ان الأنشطة التجارية في المعبر تجري كالمعتاد وفي اطار الالتزام بإجراءات صحية حيث ان جميع سائقي المركبات يواصلون أنشطتهم من خلال خضوعهم لفحص كورونا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تغلق معبر مهران الحدودي مع العراق الى اشعار اخر بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تغلق معبر مهران الحدودي مع العراق الى اشعار اخر بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).