تشديدات في كردستان وغرامات تصل الى مليوني دينار بحق مخالفي تعليمات الوقاية

2021/02/24 | 12:53 - المصدر: قناة التغيير

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أصدرت وزارة داخلية اقليم كردستان قرارات جديدة للحد من تفشي فيروس كورونا فيما فرضت غرامات على المخالفين تصل إلى مليوني دينار

وقالت الوزارة في بيان إن دوام المدارس والجامعات والمعاهد سيستمر مع الالتزام الكامل بالإجراءات والتوجيهات الصحية كما سيتم إحياء المناسبات القومية من دون إقامة أي تجمعات داعية الاطراف السياسية والمنظمات الى التعاون في هذا المجال..مؤكدة تشديد الاجراءات الصحية خصوصا فيما يتعلق بإلزام ارتداء الكمامات وفرض غرامات على المخالفين مشددة على منع إقامة حفلات الاعراس وزيارة القبور وإقامة مراسم التعزية فيما حملت مسؤولية متابعة ذلك الى مراكز الشرطة ومخاتير المناطق موضحة أن المخالف سيغرم بمبلغ مليوني دينار عراقي

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