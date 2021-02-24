ممثل منظمة الصحة العالمية يبحث في كركوك جهود مواجهة تحديات فايروس كورونا

2021/02/24 | 12:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك / نينا/بحث المهندس علي حمادي معاون محافظ كركوك للشؤون الفنية نائب رئيس خلية الأزمة في كركوك مع الدكتور احمد زويتن ممثل منظمة الصحة العالمية (مكتب العراق) جهود مواجهة تحديات فايروس كورونا وتامين الدعم لأبطال الصحة وكوادرهم العاملة في المحافظة وتأهيل الكوادر الطبية ودعم جهود انجاح حملات التوعية والتثقيف .جاء ذلك خلال زيارة زويتن مبنى محافظة كركوك بحضور الدكتور زياد خلف معاون مدير عام صحة كركوك وكادر الصحة العالمية .وجرى خلال اللقاء تدارس الجهود التي تقوم بها خلية الأزمة ودائرة صحة كركوك في مواجهة تحديات مواجهة فايروس كورونا , ودعم الكوادر الصحية بالمستلزمات والتجهيزات الضرورية وتأهيل وتطوير عمل الكوادر وتقوية الشراكة بين منظمة الصحة العالمية وادارة كركوك ودائرة الصحة ودعمها في مجال صحة الطفولة والأمومة والامراض المزمنة وتأمين دعم وصول اللقاحات في مواجهة تحديات كورونا/.انتهى

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