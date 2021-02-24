قوة امنية تعثر على جثة شرطي قتل في ظروف غامضة جنوب غرب بعقوبة

2021/02/24 | 12:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / عثرت قوة امنية على جثة شرطي قتل في ظروف غامضة جنوب غرب بعقوبة.وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان قوة من الشرطة عثرت على جثة عنصر امني قتل في ظروف غامضة قرب قرية شيخ عرب بأطراف ناحية بني سعد جنوب غرب بعقوبة.واضاف ان الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا بالحادث لكشف ملابساته./ انتهى

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