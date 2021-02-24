الطيران الحربي يشن هجوما على مواقع داعش في محيط جلولاء

2021/02/24 | 13:00 - المصدر: قناة التغيير

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شنت مقاتلات حربية صباح الأربعاء ضربات جوية مكثفة استهدفت مواقع لتنظيم داعش في محافظة ديالى

وقال مصدر امني في ديالى ان الطيران الحربي قصف ثلاثة مواقع للتنظيم في عمق زور شيخ بابا في اطراف ناحية جلولاء شمال شرقي بعقوبة موضحا أن القصف كان عنيفا من دون معرفة حجم الخسائر في صفوف عناصر داعش الذي تنشط خلاياه في الزور الذي يتميز بكثرة الأشجار والأدغال

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