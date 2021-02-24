2021/02/24 | 13:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/خاص كشف النائب عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني جمال كوجر، اليوم الاربعاء، عن كواليس الاتفاق بين المركز والاقليم بشأن موازنة 2021، فيما حدد موعد تمريرها.وقال كوجر، في تصريح لـ “المركز الخبري الوطني”، إن “الاقليم وافق على النص المدرج في موازنة 2021 وفقاً لمسودة الحكومة المرسلة الى مجلس النواب والتي تنص على تسليم الاقليم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مستبعداً تمريرها يوم غد..



نائب كردي يكشف نتائج مباحثات المركز والإقليم بشأن الموازنة المركز الخبري الوطني.

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