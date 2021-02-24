نص قرارات وزارة الداخلية لمواجهة فايروس كورونا

2021/02/24 | 13:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرات وزارة الداخلية في اقليم كوردستان، 13 قرارا، ضمن جهود مكافحة تفشي فايروس كورونا، دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الثلاثاء 2021/2/23.

فيما يلي نص القرارات:

1 ـ استمرار دوام المدارس مع اتخاذ تدابير صحية صارمة.

2 ـ استمرار دوام الجامعات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلي والالتزام بالتعليمات الصحية.

3 ـ احياء المناسبات الوطنية بالالتزام بمنع التجمع، داعيا جميع الاطراف السياسية والمنظمات المدنية الى المزيد من التعاون.

4 ـ تقوم غرف العمليات في المحافظات والادارات المستقلة بالاجتماع لتشديد الاجراءات الصحية وخاصة ارتداء الكمامات ومنع التجمعات، بفرض العقوبة على المخالفين وفق بيان 52 لسنة 2020.

5 ـ اقامة النشاطات الرياضية دون حضور الجماهير الى الملاعب والقاعات.

6 ـ تحديد قدوم السياحة الى اقليم كوردستان من المحافظات العراقية الاخرى، عدا الوكالات ومنظمات الامم المتحدة والمنظمات الدولية، التحالف الدولي، الدبلوماسيين، الوفد الرسمية، والمراجعين بغرض العلاج بالالتزام بالتعليمات الصحية.

7 ـ منع الافراح ومجالس العزاء وزيارة القبور، وتكون مراكز الشرطة ومخاتير الاحياء مسؤولين، وتفرض غرامة " 2.000.000) بمبلغ 2 مليون دينار على المخالفين.

8 ـ الالتزام بالتعليمات الصحية المشددة اثناء الصلاة في المساجد والكنائس والمعابد، وفق ما أعلنت عنه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية سابقاً.

9 ـ يقوم وزير الداخلية مع وزراء الصحة والتعليم العالي والتربية بالتنسيق مع المحافظين ومسؤولي الادارات المستقلة باصدار ما يلزم من القرارات متى ما تفاقم الوضع الصحي.

10 ـ التزام الدوائر الحكومية بالتدابير الاحترازية ويقوم الوزير المعني بمتابعة تنفيذ الاجراءات بحسب المادة السابعة من البيان المرقم 52 لسنة 2020.

11 ـ وزارة الصحة هي الجهة المخولة الوحيدة بنشر البيانات بشأن كورونا.

12 ـ نشكر المواطنين على الحس العالي والمسؤولية في دعم حكومة اقليم كوردستان منذ ظهور جائحة كورونا، كما نحثهم على مواصلة دعم الحكومة.

13 ـ يدخل البيان حيز التنفيذ بتاريخ صدوره وينشر في جريدة وقائع كوردستان.

PUKmedia ترجمة

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