العراق يعلن موقفه من اتفاقيات ومعاهدات نزع السلاح

2021/02/24 | 13:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد وزير الخارجية فؤاد حسين، تمسك حكومة العراق باتفاقـيات ومعاهدات نزع السلاح وعدم انتشاره، لتعزيز السلام والاستقرار العالمي.

وقال حسين في بيان تلقى NRTعربية، (24 شباط 2021)، على هامش مؤتمر نزع السلاح، ان "تمسك حكومة العراق باتفاقيات ومعاهدات نزع السلاح وعدم الإنتشار، ياتي ايمانا منها بان الانضمام العالمي الى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بأسلحة الدمار الشامل والامتثال العالمي لها دون تمييز، والقضاء على هذه الاسلحة، تعد من الركائز الاساسية التي تعّز السلام والاستقرار العالمي".

واشار البيان، الى ان "انتشار جائحة كورونا وتداعياتها على مختلف المجالات، يؤكد من جديد أهمية تضافر الجهود في مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة".

واستعرض حسين، "موقف العراق من القضايا الـ 4 المطروحة على جدول أعمال المؤتمر وهي نزع السلاح النووي، معاهدة حظر المواد الإنشطارية، ضمانات الأمن السلبية، منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي"، داعيا "جميع الدول الاعضاء الى التحلـي بالارادة السياسية، والمرونة لاخراج المؤتمَر من الجمود الذي يمر به منذ أكثر من عقدين من الزمن".

فيما رحب الوزير "بالإتفاق الذي جرى مؤخرا بين روسيا والولايات المتحدة بشأن تمديد معاهدة (ستارت الجديدة) لـ 5 سنوات اضافية"، معتبرا ان "هذه الخطوة دافعا نحو مزيد من التهدئة والاستقرار الاقليمي والعالمي".

واكد بأن "هذه الخطوة ليست بديلا عن الهدف الأساس للمؤتمر، والمتمثل بنزع السلاح النووي بشكل عام".

وأكد الوزير "دعم العراق لإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية في جميع أنحاء العالم داعيا المجتمع الدولي إلى ضرورة تنفيذ قرار الشرق الأوسط لعام 1995".

واعرب عن "خيبة الأمل ازاء فشل مؤتمر المراجعة الأخير لمعاهدة منع الإنتشار لعام 2015، مطالبا الدول الراعية لقرار الشرق الأوسط بتنفيذ التعهدات والإلتزامات التي قطعتها على نفسها في إنشاء المنطقة الخالية، مضيفا إن المضي قدما لعقد المؤتمر في العام 2019، شكل خطوة مهمة تهدف إلى تجنب الأثر السلبي لهذه القضية على مؤتمر المراجعة لمعاهدة عدم الإنتشار في العام 2020".

N.A

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