انسان بوك ..

2021/02/24 | 13:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عباس قاسم المرياني

ان للتطور الحاصل في مجال تكنلوجيا

الانترنت فوائد جمة، فقد سهل عملية

التواصل بين العوالم، وسمح للإنسان

بالاطلاع على ما كان يجهله ومعرفته

للابتكارات العلمية الحديثة الحاصلة

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