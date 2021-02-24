كاتيوشا الانفلات والفوضى !!!

2021/02/24 | 13:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: أياد السماوي

أصحاب ..



الكهف ..



أولياء الدم ..



الطلقة

الأخيرة , وغيرها من هذه الأسماء التي

ظهرت في سماء الانفلات والفوضى , شّكلّت

تهديدا جدّيا وخطيرا لأمن البلد الهش

واستقراره ..



الجميع

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