2021/02/24 | 13:10 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم: أياد السماوي
أصحاب ..
واستقراره ..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاتيوشا الانفلات والفوضى !!!) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أصحاب ..
الكهف ..
أولياء الدم ..
الطلقة
الأخيرة , وغيرها من هذه الأسماء التي
ظهرت في سماء الانفلات والفوضى , شّكلّت
تهديدا جدّيا وخطيرا لأمن البلد الهش
واستقراره ..
الجميع
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاتيوشا الانفلات والفوضى !!!) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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