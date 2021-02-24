الكشف عن موعد عودة راموس إلى تشكيلة ريال مدريد

2021/02/24 | 13:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشفت صحيفة آس الإسبانية عن الموعد المقرر الذي حدده ريال مدريد لعودة قائد الفريق سيرخيو راموس للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة التي عانى منها مؤخرا.وكان راموس قريبا من العودة إلى تدريبات الفريق ومشاركته في مواجهاته الرسمية قبل أسبوعين، لكنه المدافع البالغ 34 عاما لانتكاسة جديدة أجبرته على الخضوع لعملية جراحية […]

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