طائرات تركية تجدد قصف مواقع للعمال الكردستاني في دهوك

2021/02/24 | 13:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- دهوك

جددت الطائرات التركية، اليوم الأربعاء، قصفها حزب العمال الكردستاني، بمحافظة دهوك في إقليم كردستان دون وقوع ضحايا.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "طائرات حربية تركية، قصفت منطقة بازي التابعة لناحية كاني ماسي الحدودية شمال محافظة دهوك دون وقوع ضحايا".

وتقصف الطائرات التركية بين الفينة والأخرى، مواقع في إقليم كردستان، لملاحقة حزب العمال الكردستاني.

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