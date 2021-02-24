2021/02/24 | 13:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أشار رئيس الهيأة الادارية لنادي الكرخ شرار حيدر، الاربعاء ( 24 شباط 2021) الى ظهور أعراض فيروس كورونا على عدد من لاعبي فريق الكرة بالنادي من دون تسمية المشتبه فيهم بالاصابة.

وقال حيدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "أعراض فيروس كورونا ظهرت على عدد من لاعبي الفريق وكإجراء وقائي تم الاتفاق اليوم مع فريق طبي لإجراء مسحة جماعية للفريق عند الساعة الواحدة ظهراً".

وكان فريق الكرخ قد التقى امس الثلاثاء فريق زاخو على ملعبه ضمن منافسات الجولة (20) وانتهى اللقاء بالتعادل 1 - 1.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظهور أعراض كورونا على عدد من لاعبي الكرخ وفحص جماعي للفريق اليوم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ظهور أعراض كورونا على عدد من لاعبي الكرخ وفحص جماعي للفريق اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).