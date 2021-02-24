2021/02/24 | 13:18 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فحوصات الـ PCR تؤكد اصابة عشرة لاعبين من فريق الكرخ لكرة القدم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/24 | 13:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فحوصات الـ PCR تؤكد اصابة عشرة لاعبين من فريق الكرخ لكرة القدم) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فحوصات الـ PCR تؤكد اصابة عشرة لاعبين من فريق الكرخ لكرة القدم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).