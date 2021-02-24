الرشيد يباشر بتوزيع بطاقات الماستر كارد (النخيل) لمنتسبي الدفاع

2021/02/24 | 13:30 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]باشر مصرف الرشيد، الاربعاء، بإصدار بطاقات ماستر كارد (النخيل) لمنتسبي وزارة الدفاع، في نينوى.

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