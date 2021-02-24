2021/02/24 | 13:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد…اعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، الاربعاء، شبه التوصل الى اتفاق بين بغداد واربيل بشان تثبت حصة كردستان في الموازنة، مبينا ان الساعات المقبلة سيتم الاعلان عن الاتفاق في حال عدم وجود اعتراض من قبل القوى السياسية.وقال عضو الاتحاد غياث السورجي في تصريح لـ/المعلومة/ ان ” القوى السياسية شبه اقتنعت بتحديد نسبة كردستان بالموازنة وفقا لما رفعته الحكومة في الموازنة وهو تسليم 250 الف برميل للنفط من كردستان ونصف الواردات غير النفطية من الاقليم”.واضاف السورجي انه ” خلال الايام المقبلة القليلة سيتم الاعلان عن اتفاق لتمرير موازنة 2021 بعد تقارب في الرؤى بين القوى السياسية”.واشار الى ان “طرح قضية قطع المياه من السدود في كردستان خلال المباحثات مع كردستان مطلقا كونها غير دستورية ولا يمكن السماح فيها”.



انتهى/ 25د

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الكردستاني: سيتم الاعلان خلال ساعات عن اتفاق لتمرير الموازنة وتثبيت حصة كردستان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الكردستاني: سيتم الاعلان خلال ساعات عن اتفاق لتمرير الموازنة وتثبيت حصة كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).