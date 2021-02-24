2021/02/24 | 13:32 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتلة مسيحية: زيارة البابا لن تتأجل بسبب اجراءات كورونا في العراق

اكد رئيس كتلة الرافدين النيابية يونادم كنا، الاربعاء، عدم وجود نية لتأجيل زيارة قداسة بابا الفاتيكان لبغداد بسبب اجراءات كورونا، مبينا ان البابا سيلتقي بجميع المذاهب بحسب جدول اعمال زيارته.

وقال كنا ان ” العراق اعد الخطة الكاملة لاستقبال قداسة البابا في الناصرية والنجف وبغداد واربيل ونينوى للقاء القيادات السياسية المسحية والرئاسات العراقية”.

واضاف ان “زيارة البابا مازالت قائمة ولن تؤجل بسبب اجراءات العراق الصحية ضد فيروس كورونا وسيتخذ جميع التدابير الصحية خلال الزيارة”.

واوضح كنا ان “ملفات المسيحيين معروفة في البلاد وسيتم طرحها بشكل واضح خلال زيارة البابا للعراق دون اي تردد”.

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