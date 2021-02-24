حكم تاريخي.. السجن 4 سنوات ونصف لعنصر المخابرات السورية إياد الغريب

2021/02/24 | 13:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكم القضاء الألماني الأربعاء، على عنصر سابق في الاستخبارات السورية بالسجن أربع سنوات ونصف السنة بتهمة التواطوء في جرائم ضد الإنسانية في إطار أول محاكمة في العالم مرتبطة بانتهاكات تنسب إلى نظام بشار الأسد.

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