العمليات تكشف معلومات عن خطة تأمين زيارة البابا إلى العراق

2021/02/24 | 13:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت العمليات المشتركة، الاربعاء، عن وضع خطة لتأمين زيارة بابا الفاتيكان الى العراق في الخامس من الشهر المقبل.

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وقال الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (24 شباط 2021)، إن "قيادة العمليات المشتركة بالتعاون مع مكتب القائد العام، باشرت بوضع خطة لزيارة بابا الفاتيكان ، مبيناً أن "الخطة تتضمن جدول الزيارات والتنقل والاعلام".

وأوضح، ان "زيارة البابا مهمة للعراقيين ودليل على نشر المحبة والسلام والانتصار على الإرهاب وستنقل صورة مهمة الى العالم الخارجي"، مشيرا الى ان "القيادات المسلحة والعمليات المشتركة باشرت بعمليات استباقية وستقوم بعمليات أخرى قبل واثناء الزيارة، مشددا على انها ستكون زيارة موفقة".

وأعلنت مديرية الدفاع المدني العامة، الإثنين، إجراء استعدادات قبيل زيارة البابا فرنسيس المرتقبة إلى العراق.

وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (22 شباط 2021)، إن "مديرية الدفاع المدني، اتخذت خطوات استعدادية تستند على أسس علمية وخبرة متراكمة في التهيئة لاستقبال كبار الضيوف من خلال تسخير جهد الدفاع المدني وآلية توزيع الفرق بكافة اصنافها وتشكيلاتها من إطفاء وإنقاذ وإسعاف إلى عمليات التعقيم والتعفير التي تنفذها فرق الاستجابة CBRN وتهيئة المناخات التي تقع على عاتق مديرية الدفاع المدني بالتعاون والتنسيق المشترك مع باقي الأجهزة الأمنية والخدمية بما يضمن نجاح الزيارة التاريخية لبابا الفاتيكان فرنسيس، المؤمل ان يصل العراق مطلع اذار القادم".

وأضاف، "حيث اجتمع مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان، بقيادات مديرية الدفاع المدني ومدراء المحافظات المرشح أن يزورها البابا، ومنها النجف وكربلاء وذي قار ونينوى وبغداد، كذلك تستعد مديرية الدفاع المدني إطلاق حملة كبرى لتعقيم الكنائس في عموم المحافظات العراقية للحد من انتشار فيروس كورونا استعدادا لإقامة القداس فيها أثناء زيارة البابا اضافة الى نشر فرق الدفاع المدني بالقرب منها تحسباً للحالات الطارئة".

وأطلقت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، الأحد، وسماً على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "البابا في العراق" بالتزامن مع الزيارة التاريخية المرتقبة.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (21 شباط 2021) إنها "اطلقت الوسم (#البابا_في_العراق)، ترحيباً بالزيارة التاريخية المرتقبة في الخامس من آذار القادم للحبر الأعظم للكنيسة الكاثوليكية في العالم البابا فرنسيس إلى العراق.

وبحسب البيان فان "اطلاق هذا الوسم (الهاشتاك) يأتي تنفيذاً لأحد المقترحات المصادق عليها في اجتماع السيد وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور حسن ناظم مع المديرين العامين الثلاثاء الماضية".

وزار وفد الفاتيكان الذي يمهد للزيارة المرتقبة للبابا إلى العراق، الأحد، معبد الزقورة التاريخي عقب وصوله الى محافظة ذي قار.

ووثقت كاميرا "ناس"، (21 شباط 2021) زيارة وفد الفاتيكان لمعبد الزقورة بحضور قيادات أمنية ومسؤولين محليين ووفد من رئاسة الجمهورية.

ووصل وفد الفاتيكان إلى محافظة ذي قار في زيارة اطلاعية تمهيدا لزيارة البابا فرنسيس المرتقبة الى البلاد.

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