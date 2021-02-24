2021/02/24 | 13:37 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مساء الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن.وجرى خلال الاتصال، وفقا للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الأوضاع في …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء العراقي يبحث هاتفياً العلاقات الثنائية مع الرئيس الأمريكي) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء العراقي يبحث هاتفياً العلاقات الثنائية مع الرئيس الأمريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).