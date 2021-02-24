2021/02/24 | 13:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على ثلاثة متهمين مطلوبين قضائياً وفق المادة 1/4 إرهاب "رجل وامرأتان" في محافظة كركوك.

القيادة قالت في بيان تلقته السومرية نيوز، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من اللواء الآلي الثالث الفرقة الآلية شرطة اتحادية، من القاء القبض على ثلاثة متهمين مطلوبين قضائياً وفق المادة 1/4 إرهاب "رجل وامرأتان"، وجاءت عملية القبض بعد ورود معلومات عن تواجدهم داخل إحدى الدور وسط منطقة "الحرية" في كركوك".

واضاف البيان انه "تم تسليمهم الى جهة الطلب اصولياً لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثلاثة متهمين بالارهاب بينهم امرأتان في قبضة الشرطة الاتحادية بكركوك) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثلاثة متهمين بالارهاب بينهم امرأتان في قبضة الشرطة الاتحادية بكركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).