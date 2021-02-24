شرطة ميسان تلقي القبض على 16 متهما بجرائم جنائية مختلفة

2021/02/24 | 13:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض (16) متهما بجرائم جنائية مختلفة في المحافظة.

القيادة قالت في بيان تلقته السومرية نيوز، ان "شرطة محافظة ميسان والمنشآت القت القبض (16) متهما بقضايا تنوعت بين الإرهاب، والخطف، والقتل العمد، والدكة العشائرية، وقضايا أخرى في مناطق متفرقة من قاطع مسؤولية شرطة البلدة".

وأوضح البيان أنه "تم إحالة المتهمين إلى مراكز الاحتجاز لغرض إكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

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