2021/02/24 | 13:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة شرطة نينوى، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على احد عناصر عصابات داعش الإرهابية في الموصل.

القيادة قالت في بيان تلقته السومرية نيوز، ان "قوة مشتركة من مديرية شرطة زمار التابعة لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى واللواء الثالث والسبعون التابع للفرقة الخامسة عشر جيش عراقي وبعد ورود معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت من القاء القبض على الإرهابي ( ه م ص ا) الذي كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى (المعسكرات العامة) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

واضاف البيان انه "تم القبض عليه في (سيطرة زمار المشتركة) التابعة لناحية زمار شمال غرب مدينة الموصل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على احد العناصر الإرهابية في الموصل ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على احد العناصر الإرهابية في الموصل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).