بعد موافقة استمراره… فيروس كورونا يهدد “الدوري العراقي” بالإيقاف مجدداً بعد ظهور الأعراض في احد الاندية

2021/02/24 | 13:39 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

صدرت مؤخراً موافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، بمواصلة دوري كرة القدم منافساته رغم اجراءات حظر التجول التي تم اصدارها.

وأشار رئيس الهيأة الادارية لنادي الكرخ شرار حيدر، الاربعاء ( 24 شباط 2021) الى ظهور أعراض فيروس كورونا على عدد من لاعبي فريق الكرة بالنادي من دون تسمية المشتبه فيهم بالاصابة.

وقال حيدر في تصريحات رصدتها “يس عراق”: إن “أعراض فيروس كورونا ظهرت على عدد من لاعبي الفريق وكإجراء وقائي تم الاتفاق اليوم مع فريق طبي لإجراء مسحة جماعية للفريق عند الساعة الواحدة ظهراً”.

وكان فريق الكرخ قد التقى امس الثلاثاء فريق زاخو على ملعبه ضمن منافسات الجولة (20) وانتهى اللقاء بالتعادل 1 – 1.

وقررت العمليات المشتركة استثناء الفرق المشاركة في الدوري العراقي الممتاز من إجراءات الحجر الصحي والسماح لهم بالتدريبات وخوض المباريات والتنقل بسهولة.

وبدأ الخميس الماضي سريان فرض حظر التجوال في مناطق ومدن العراق باستثناء إقليم كوردستان والذي سيستمر لمدة أسبوعين وذلك بعد ارتفاع معدل الإصابات بكورونا وظهور تفشي السلالة الجديدة للفيروس.

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