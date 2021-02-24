احباط هجوم انتحاري على مشارف طهران

2021/02/24 | 13:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائد الشرطة الايرانية في طهران،

الاربعاء، القاء القبض مؤخرا على

ارهابي انتحاري قبل دخوله طهران.

وقال العميد حسين رحيمي، انه "تم إلقاء

القبض على شخص كان يخطط للقيام بعمل

تخريبي بتخطيط من الاعداء،

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