ايقاف حالتي ابتزاز لفتاتين في نينوى

2021/02/24 | 13:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشرطة المجتمعية، اليوم

الاربعاء، تمكنها من إيقاف حالتي

ابتزاز لفتاتين في محافظة نينوى.

الشرطة ذكرت في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية نسخة منه، انها "احبطت في

عمليتين منفصلتين حالتي ابتزاز لفتاتين

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