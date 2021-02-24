السجن لـ 3 عناصر شرطة في ذي قار

2021/02/24 | 13:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

محكمة الجنايات في منطقة استئناف ذي قار الاتحادية / الهيئة الثانية بقضاء الشطرة أصدرت احكاما بالسجن بحق ثلاثة عناصر شرطة متهمين بجريمة قتل وإصابة مواطنين أثناء إحدى جلسات الصلح العشائرية العام الماضي

أحكام السجن كانت بواقع 15 عاما لكل متهم بمجموع 45 سنة للمتهمين الثلاثة

القرار صدر استنادا لإحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل

يتبع.



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