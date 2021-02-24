تحالف ’’عراقيون’’ يعتبر استهداف السفارات تشويهاً لصورة العراق ويطالب بالحد منه

2021/02/24 | 13:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعتبر تحالف ’’عراقيون’’ الذي يتزعمه، عمار الحكيم، اليوم الأربعاء (24 شباط 2021)، استهداف السفارات والبعثات الدبلوماسية تشويهاً لصورة العراق فيما طالب التحالف بالحد من استهداف السفارات.

وذكر التحالف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "في اجتماع مشترك للهيأة القيادية والسياسية لتحالف عراقيون، نوقشت المواد المدرجة على جدول الأعمال فضلا عن بحث تطورات المشهد السياسي بشكل عام والتحديات التي تواجه العراق والفرص المصاحبة لهذه التحديات".

وأضاف التحالف: "استمعنا إلى طروحات أعضاء الهيأتين بما يتعلق بالموازنة العامة، وشددنا على أهميّة الانتهاء منها كي تتمكن مؤسسات الدولة من تنفيذ مشاريعها وخططها، وأكدنا أهميّة عدالة التوزيع في الموازنة وتخفيض النفقات غير الضرورية وتنويع مصادر الدخل".

وأكمل البيان: "حمّلنا الجهات الأمنية والعسكرية مسؤولية الحد من استهداف البعثات الدبلوماسية، وقلنا إن ذلك يعد تشويهاً لصورة العراق ومكانته ويعرض حياة المواطنين الى الخطر".

وبشأن الانتخابات، فأكد التحالف وفقاً للبيان، "أهميّة حسم تعديل قانون المحكمة الاتحادية كونه يمثل أحد أهم دعائم النظام السياسي لما تمنحه المحكمة من شرعية للممارسة الانتخابية برمتها والمصادقة على النتائج كما أكدنا أهميّة الاتفاق على صيغة لحل مجلس النواب لإجراء الانتخابات المبكرة".

وتابع البيان: "أكدنا أهمية التحالف العابر للمكونات في هذه المرحلة، وأبدينا سرورنا بالتعاطي الإيجابي من باقي الكتل والقوى السياسية في التعامل مع هذا المشروع".

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