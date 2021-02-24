ماركس الطبقي واوربا التحوليّة؟/1 - عبدالامير الركابي

2021/02/24 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالامير_الركابي كان متوقعا لماركس ان يقع في الخطأ، لا لاسباب ذاتية بحته، بل باعتباراللحظة التي أراد، و كتب له فيها، ان يبدو وكانه استطاع اكتشاف ماعده قانونا مجتمعيا ناظما ومتحكما بحركة المجتمعات في اوربا، كما على مستوى المعموره.



والامر هنا عائد الى الشروط الاستيعابيه التي كانت متاحة له وهو يبحث في الظاهرة المجتمعية الطبقية، عند لحظة انتقال انقلابي مرحلي، هو الانقلاب الالي البرجوازي الراسمالي المصنعي، المفعم باعل ......





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