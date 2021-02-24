من تجارب النّساء - نادية خلوف

2021/02/24 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف هناك خيارات أمام المرأة منذ بدء الزواج، حيث يظهر الزوجين على حقيقتهما ، ومهما كانت المرأة صغيرة بالسّن يمكنها أن تفهم شريكها، فإن رأت أنّ الحياة مستحيلة عليها أن لا تنتظر مجيء الأطفال ،عليها أن تغادر بسلام علّها تجد فرصة أفضل ، وعليها أن توازن بين معاناتها كمطلقة في مجتمع يقف ضد الضحية ، وكيف سوف تواجهه، وكذلك الرجل إن اكتشف أن الحياة مستحيلة مع زوجته فالموضوع لا يكلّفه سوى حلف اليمين بالطلاق بغض ......





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