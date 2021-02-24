2021/02/24 | 13:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / دعا مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة ، الحكومة المركزية إلى اطلاق الدعم الخاص الطارئ للمؤسسة الصحية،لتزايد ارتفاع الاصابات بالمحافظة .وقال المكتب في بيان صحفي " اننا نرصد بمزيد من القلق جراء الارتفاع الكبير في الإصابات بمحافظة البصرة والتي تجاوزت الـ ٨٠٠ إصابة ،" داعيا الحكومة المحلية إلى حملة مناطقية للتوعية والوقاية واستنفار الجهود للسيطرة على تفشي الوباء .كما دعا المكتب أهالي البصرة إلى الالتزام بالوقاية الشديدة والتباعد لحماية أنفسهم وعوائلهم ومجتمعهم من وباء خطير وحماية للنظام الصحي من الشلل ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب حقوق الانسان بالبصرة يدعو الحكومة الى دعم طارئ للمؤسسة الصحية لتزايد ارتفاع الاصابات بالمحافظة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب حقوق الانسان بالبصرة يدعو الحكومة الى دعم طارئ للمؤسسة الصحية لتزايد ارتفاع الاصابات بالمحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).