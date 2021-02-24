محافظ كركوك يهنىء الصحافة التركمانية في العراق بمناسبة عيدها الوطني

2021/02/24 | 13:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك / نينا/هنأ محافظ كركوك راكان الجبوري , الصحافة التركمانية في العراق بمناسبة عيدها السنوي والذي يتزامن مع صدور جريدة الحوادث التركمانية في كركوك يوم 25 شباط 1911.وقال الجبوري في رسالة التهنئة يسعدني ان اتقدم لجميع الاعلاميين والصحفيين التركمان ونقابة الصحفيين العراقيين وجميع الصحفيين في المحافظة بأحر واطيب التهاني بمناسبة ذكرى عيد الصحافة التركمانية التي تحتفي بذكرى تأسيسها ..واضاف لقد كانت وماتزال الصحافة التركمانية منبرا مهما لترسيخ وحدة العراق ودعم ومساندة جميع المواقف الوطنية ومحاربة الأرهاب والتطرف ..مؤكدا اننا نفتخر في محافظة كركوك بتأمين كافة الأجواء المناسبة لعمل الصحفيين وضمان حريتهم وامنهم وسلامتهم ونقلهم بمهنية للمكاسب التي تحققت في كركوك والأمن الذي ينعم به مواطنو المحافظة والأعمار والخدمات التي تشهدها /.انتهى

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