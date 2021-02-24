2021/02/24 | 14:02 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على “داعشيين” بعملية امنية استباقية غربي الرمادي

أفاد مصدر امني في قيادة عمليات الجزيرة بمحافظة الانبار ،الاربعاء، بالقاء القبض على عنصرين بتنظيم “ داعش” الاجرامي بعملية امنية استباقية استهدفت مناطق غربي مدينة الرمادي .

وقال المصدر ان ” قوة امنية من قيادة عمليات الجزيرة وبالتنسيق مع بقية القطعات العسكرية نفذت حملة دهم وتفتيش استهدفت مناطق مختلفة من قضاء هيت غربي مدينة الرمادي على خلفية ورود معلومات استخباراتية افادت بوجود عنصرين بارزين في التنظيم الاجرامي في المناطق المستهدفة “.

واضاف المصدر، ان” القوات الامنية تمكنت من اعتقال المستهدفين دون وقوع أي مقاومة تذكر، مبينا ان” المعتقلين شاركا بعمليات استهداف القوات الامنية ابان سيطرة التنظيم الاجرامي على القضاء”، مبينا ان”المعتقلين يعدان من ابرز عناصر التنظيم الاجرامي ، مؤكدا ان المعتقلين مطلوبين للقضاء وفق المادة 4/ إرهاب”.

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