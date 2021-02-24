مفوضية حقوق الانسان تحذر من الوضع الوبائي في البصرة

2021/02/24 | 14:03 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حذر مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة، اليوم الاربعاء، من مؤشر ارتفاع الإصابات جراء فيروس كورونا، داعياً الحكومة إلى اطلاق الدعم الخاص الطارئ للمؤسسة الصحية.وذكر مدير المكتب مهدي التميمي، في بيان، انه “إذ يرصد بمزيد من القلق جراء الارتفاع الكبير في الاصابات في محافظة البصرة والتي تجاوزت الـ ٨٠٠ إصابة يدعو الحكومة المركزية إلى اطلاق الدعم الخاص الطارئ للمؤسسة الصحية، ويدعو المكتب الحكومة المحلية إلى حملة مناطقية للتوعية والوقاية واستنفار الجهود للسيطرة على تفشي الوباء”.ودعا التميمي “أهالي البصرة الافاضل إلى الالتزام بالوقاية الشديدة والتباعد لحماية أنفسهم وعوائلهم ومجتمعهم من وباء خطير وحماية للنظام الصحي من الشلل”.

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