2021/02/24 | 14:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت مديرية الجوازات، الاربعاء، عن تواصلها بتقديم الخدمات للمواطنين عبر الحقيبة المحمولة، فيما اشار الى اصدرها جواز سفر لمقاتل في الحشد الشعبي يرقد بمنزله.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكرت المديرية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (24 شباط 2021)، انها "أصدرت جواز سفر لجريح من قوات الحشد الشعبي يرقد في داره".وبينت المديرية ان "عملية إصدار الجواز جاءت عبر الحقيبة المحمولة لجريح من أبناء قوات الحشد الشعبي في حالة حرجة يحتاج السفر خارج البلاد لغرض تلقي العلاج".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحرك عاجل من الجوازات إلى منزل مقاتل في الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحرك عاجل من الجوازات إلى منزل مقاتل في الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).