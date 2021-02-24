مركز حقوق يطالب بالتنازل عن مقاضاة صحفي انقد فضائية بمنشور على فيسبوك

2021/02/24 | 14:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب مركز حقوق دعم حرية التعبير، اليوم الأربعاء، بالتنازل عن مقاضاة صحفي انتقد فضائية بمنشور على الفيسبوك.

وقال المركز في بيان “نرفض الإجراءات التي قامت بها إدارة قناة السومرية الفضائية في الفترة الأخيرة من خلال إجبار العاملين على إمضاء تعهدات خطية للتنازل عن نصف مستحقاتهم المالية مقابل تسليمهم النصف الآخر بعد موجة احتجاج واسعة قام بها العاملون في القناة”.

وعد المركز “الإجراء مخالفاً لقانون العمل العراقي ذي الرقم 37 لسنة 2015”.

واستنكر المركز “جرّ العاملين في قناة السومرية الفضائية إلى ساحة القضاء من أجل إنهاكهم مالياً ونفسياً والضغط عليهم، وآخرها ما جرى مع الصحفي حسين العطية، الذي عمل سابقاً في القناة بصفة معد برامج، والذي كتب منشوراً عبر الفيسبوك انتقد خلاله سلوك القناة ومديرها غزوان جاسم على خلفية إكراهه وزملائه على الإقرار بتسلم مستحقاتهم المالية”.

وتابع أن “مدير قناة السومرية الفضائية غزوان جاسم، سجل دعوى قضائية ضد معد البرامج السابق في المحطة حسين العطية على خلفية منشور في الفيسبوك يطالبه فيها بتعويض قدره 100 مليون دينار عراقي والاعتذار في وسائل الاعلام”.

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