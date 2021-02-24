2021/02/24 | 14:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني رابطة المصارف الخاصة تعلن شروط القروض السكنية للمواطنين اعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، اليوم الاربعاء، شروط القروض السكنية للمواطنين.وقال المدير التنفيذي للرابطة، علي طارق، في بيان صحفي تابعه “المركز الخبري الوطني”، إن “المصارف الخاصة تمنح للمواطنين، قروض سكنية تبلغ 100 مليون دينار وبفائدة تناقصية قدرها 4٪ ضمن مبادرة الواحد تريليون […]

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