ريزان شيخ دلير: مجلس النواب لن يلتئم هذا الاسبوع

2021/02/24 | 14:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعدت النائبة ريزان شيخ دلير عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب، انعقاد جلسة مجلس النواب خلال الاسبوع الجاري، لافتة الى ان المفاوضات ستستمر بشأن حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية لعام 2021.

ومن المقرر ان يقوم الوفد المفاوض الذي يترأسه قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، بزيارة بغداد لضمان المستحقات المالية ضمن سلسلة اجتماعات بدأت منذ اكثر من عام لحل الخلافات.

واوضحت النائبة ريزان شيخ دلير لـPUKmedia اليوم الخميس: ان المفاوضات ستستمر لحين التوصل الى اتفاق حول حصة الاقليم في الموازنة الاتحادية، مستبعدة انعقاد جلسة مجلس النواب هذا الاسبوع.

واضافت: ان المجلس سيلتئم بعد اتمام جميع فقرات الموزانة المالية لعام 2021.

وكان حسن ناظم المتحدث باسم مجلس الوزراء، وزير الثقافة، قد اعلن الثلاثاء، ان عقدة الموازنة هي حصة الإقليم وجميع الفقرات الأخرى تم الاتفاق عليها.

وقال النائب شيروان ميزرا عضو اللجنة المالية النيابية في تصريح سابق لـPUKmedia: ان اجتماعات حاسمة ستعقد هذا الاسبوع بشأن مشروع قانون الموازنة المالية، لافتا الى وجود تقارب كبير بين اربيل وبغداد للاتفاق قريبا.

PUKmedia خاص

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