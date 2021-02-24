تدشين حملة فحوصات كورونا بمدارس السليمانية

2021/02/24 | 14:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية تربية شرق السليمانية يوم الاربعاء، عن تدشين حملة فحوصات كورونا للكوادر التدريسية والموظفين، لافتة الى انه تم تسجيل 3 حالات بفايروس كورونا.

وقالت تريفة محمد مديرة تربية شرق السليمانية، خلال مؤتمر صحفي حضره PUKmedia: ان اللجان الصحية دشنت حملة فحوصات كورونا للكوادر التدريسية والموظفين في جميع المدارس، واصفة الحملة بالمهمة والتي تجري بالتنسيق بين وزارتي التربية والصحة في اقليم كوردستان لضمان سلامة الجميع واستمرار الدراسة.

واضافت: ان 3 طلاب في حدود تربية شرق السليمانية، اصيبوا بفايروس كورونا، دون معرفة ان كان من السلالة الجديدة.

PUKmedia خاص

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