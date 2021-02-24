تفاصيل جديدة عما دار بين بايدن والكاظمي

2021/02/24 | 14:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف مصدر حكومي، الأربعاء، تفاصيل جديدة عن المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس الأميركي، جو بايدن، مع رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي.

وقال المصدر في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم، 24 شباط 2021، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي هو أول رئيس عربي يتلقى اتصالا من الرئيس الأميركي جو بايدن، قبل حكام السعودية والأردن والإمارات ومصر وقطر".

وأضاف أن "بايدن أشاد بقيادة الكاظمي، كما أكد على الحفاظ على سيادة العراق".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أكد في تغريدة له على "تويتر"، أنه "بحث مع الرئيس الاميركي جوزيف بايدن تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة، وتم تأكيد العمل لمواصلة الحوار الستراتيجي بين البلدين".

كما ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، تلقى مساء الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من رئيس الولايات المتحدة الأميركية جوزيف بايدن، وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الاوضاع في العراق والمنطقة، فضلا عن بحث عدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

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