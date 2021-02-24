العتبة الحسينية تتكفل بعلاج مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة أضرم النار بسيارته في كركوك (صور)

2021/02/24 | 14:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت العتبة الحسينية المقدسة،

الاربعاء، عن تكفلها بعلاج

المواطن "نوزاد قاسم" من ذوي الاحتياجات

الخاصة الذي أضرم النار بسيارته في

محافظة كركوك.

وقال مسؤول العلاقات الطبية في العتبة

الحسينية احمد الشي

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