واشنطن: قد نناقش مع سيئول الإفراج المقترح عن الأموال الإيرانية المحتجزة لدى كوريا الجنوبية

2021/02/24 | 14:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال متحدث باسم وزارة الخارجية

الأمريكية، نيد برايس، إن بلاده وكوريا

الجنوبية قد تناقشان الإفراج المقترح

عن الأموال الإيرانية المحتجزة في

كوريا الجنوبية.

وأضاف برايس أنه لم يتم تحويل أي أموال

إلى إي

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