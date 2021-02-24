بالصورة.. القبض على احد العناصر الإرهابية في الموصل

2021/02/24 | 14:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة نينوى، اليوم

الاربعاء، عن القاء القبض على احد عناصر

عصابات داعش الإرهابية في الموصل.

القيادة قالت في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "قوة مشتركة من مديرية شرطة

زمار التابعة لقيادة ش

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